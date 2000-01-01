22.05 05:13 MIGnews.com

Звезды "Игры престолов" снимутся в фильме о вампирах

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Звезды сериала "Игры престолов" американские актеры Питер Динклэйдж и Джейсон Момоа сыграют главные роли в приключенческой комедии о вампирах "Хороший, плохой, неживой".Актеры также планируют спродюсировать картину. Сценарием комедии занялись Марк Свифт и Дэмиэн Шеннон, а режиссером фильма станет Макс Барбаков.По сюжету комедии два персонажа - охотник на вампиров Ван Хельсинг и вампир заключают взаимовыгодную сделку.Герои колесят по городам, показывая местным жителям одно и то же представление, в котором Ван Хельсинг убивает вампира. Но когда за голову вампира назначают крупную награду, весь план героев начинает разваливаться.