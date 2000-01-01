22.01 04:37 MIGnews.com

Появился тизер второго сезона "Видоизмененного углерода"

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Стриминговый сервис Netflix представил тизер нового сезона научно-фантастического сериала "Видоизмененный углерод", премьера которого состоится 27 февраля текущего года.В продолжении истории главному герою, попавший на родную планету в ходе поисков своей возлюбленной, предстоит расследовать серию убийств, имеющих непосредственную связь с событиями первого сезона.Главную роль во втором сезоне исполнит звезда блокбастера "Мстители: Война бесконечности" Энтони Маки. Также в сериале появятся: Симон Миссик ("Люк Кейдж"), Дина Шихаби ("Джек Райан"), Торбен Либрехт ("Лютер"), Джеймс Саито ("Жизнь Пи"), а также Рене Голдсберри и Крис Коннер.Шоураннером проекта выступает Лаэта Калогридис, работавшая над такими картинами, как "Остров проклятых" и "Александр".