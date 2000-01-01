21.05 04:56 MIGnews.com

Поклонники Marvel хотят побить рекорд Аватара

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Мстители: Финал является вторым самым кассовым фильмом всех времен. Однако, согласно ComicBook.com, фанаты фильмов Marvel жаждут места номер один.Первое место номер один в настоящее время занимает Аватар.Когда фильм вышел аналитики были убеждены, что фильм выбьет Аватар из первой строчки, однако кассовые сборы фильма начали уменьшаться.Поклонники хотят получить эту корону, и прилагают все усилия, чтобы хэштег #BeatAvatar стал вирусным.