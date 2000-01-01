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Поклонники Marvel хотят побить рекорд Аватара 21.05 04:56   MIGnews.com

Поклонники Marvel хотят побить рекорд Аватара



Мстители: Финал является вторым самым кассовым фильмом всех времен. Однако, согласно ComicBook.com, фанаты фильмов Marvel жаждут места номер один.

Первое место номер один в настоящее время занимает Аватар.

Когда фильм вышел аналитики были убеждены, что фильм выбьет Аватар из первой строчки, однако кассовые сборы фильма начали уменьшаться.

Поклонники хотят получить эту корону, и прилагают все усилия, чтобы хэштег #BeatAvatar стал вирусным.


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