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Режиссер `Карточного домика` снимет сериал о России 21.02 05:46   MIGnews.com

Режиссер "Карточного домика" снимет сериал о России

Американский режиссер и исполнительный продюсер нескольких серий "Карточного домика" Джон Дэвид Коулс совместно с британским сценаристом Томом Уильямсом будет снимать сериал "Изумрудный глаз", действие которого будет происходить в России во время Октябрьской революции 1917 года.

Литературной основой для сериала стала серия книг Сэма Истлэнда о сыщике Николая II - инспекторе Арно Пеккала по кличке Изумрудный глаз. Об этом сообщает Deadline.

"В проекте "Изумрудный глаз" величайшая в истории революция используется как призма для изучения современной жизни. Здесь соединяются три аспекта: триллер, проработка характеров, визуальные эффекты, - эту историю обязательно нужно рассказать", - прокоментировал будущий сериал Уильямс.


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