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Скорсезе снимет вестерн с ДиКаприо и Де Ниро 21.02 04:34   MIGnews.com

Скорсезе снимет вестерн с Ди Каприо и Де Ниро

Культовый режиссер Мартин Скорсезе планирует снять новый фильм "Убийцы лунного цветка", который станет его первой работой в жанре вестерна.

"Мы думаем, что это вестерн. Действие происходит в 1921-1922 годах в Оклахоме. Там будут ковбои, у них уже есть машины, ну, и лошади, конечно. Фильм в основном об Осейджах, индейском племени, которому выделили ужасную территорию, но они любили ее и верили, что белые никогда не будут интересоваться ею. Затем там нашли нефть, и в течение примерно десяти лет осейджи стали самыми богатыми людьми в мире в пересчете на душу населения. Ну, а потом, как и в случае с Юконом и горнорудными районами Колорадо, налетают стервятники, вторгается белый человек, европеец, и все рухнуло. Там были установлены такие порядки, что проще было попасть в тюрьму за убийство собаки, чем за убийство индейца", - сказал Скорсезе. Об этом сообщает издание Premiere Magazine.

Основой для сценария грядущей картины послужил одноименный роман Дэвида Гранна. Главные роли исполнят Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро.


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