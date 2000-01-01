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Бразильцы восстали против фильма о гомосексуальном Иисусе | Фото:20.12 01:31   MIGnews.com

Бразильцы восстали против фильма о гомосексуальном Иисусе

Почти два миллиона бразильцев подписали петицию, призывающую Netflix удалить комедию, где Иисуса Христос изображен геем. В онлайн-петиции говорится, что фильм "Первое искушение Христа" оскорбляет христиан.

46-минутный рождественский комедийный фильм, созданный YouTube-шоу "Porta dos Fundos", рассказывает о почти 30-летнем Иисусе, который приглашает своего партнера Орландо познакомиться с семьей.

В Бразилии насчитывается наибольшей количество католиков в мире.

Создатели сериала заявили, что "ценят свободу творчества и юмор посредством сатиры на самые разнообразные культурные темы нашего общества и считает, что свобода выражения мнений является существенной конструкцией для демократической страны."


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