Бразильцы восстали против фильма о гомосексуальном Иисусе
Почти два миллиона бразильцев подписали петицию, призывающую Netflix удалить комедию, где Иисуса Христос изображен геем. В онлайн-петиции говорится, что фильм "Первое искушение Христа" оскорбляет христиан.
46-минутный рождественский комедийный фильм, созданный YouTube-шоу "Porta dos Fundos", рассказывает о почти 30-летнем Иисусе, который приглашает своего партнера Орландо познакомиться с семьей.
В Бразилии насчитывается наибольшей количество католиков в мире.
Создатели сериала заявили, что "ценят свободу творчества и юмор посредством сатиры на самые разнообразные культурные темы нашего общества и считает, что свобода выражения мнений является существенной конструкцией для демократической страны."