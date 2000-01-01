20.11 03:23 MIGnews.com

HBO представил тизер сериала «Пятая авеню» с Хью Лори

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Канал НВО представил дебютный тизер своего нового комедийного научно-фантастического сериала "Пятая авеню", рассказывающего о космическом туризме в футуристическом мире.Главную роль в новом проекте исполнил известный британский актер Хью Лори. Он сыграл капитана одного из туристических космических кораблей. Из-за поломки лайнера Кларку и членам его команды приходится заняться кризисным менеджментом.В качестве режиссера и автора сценария проекта выступил Армандо Ианнуччи, известный по работе над картиной "Смерть Сталина". Ианнуччи и Лори ранее уже совместно работали над экранизацией романа Чарльза Диккенса "История Дэвида Копперфильда".Сообщается, что премьера "Пятой авеню" состоится в январе 2020 года.