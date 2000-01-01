20.10 03:53 MIGnews.com
Тарантино отказался редактировать сцену с Брюсом Ли
Согласно сообщениям, Квентин Тарантино отказывается снимать свой последний фильм с китайского рынка.
Заявление вышло после критики
фильма "Однажды в Голливуде" со стороны дочери Брюса Ли Шеннон, которая пожаловалась на изображение личности ее отец, заявив о клевете.
Но Тарантино отказывается редактировать сцену в фильме с участием героя Брюса Ли, сообщает The Hollywood Reporter. Он имеет права на окончательное сокращение контракта.
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