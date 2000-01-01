20.09 02:25 MIGnews.com

В России умер звезда "Дальнобойщиков"

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Россия потеряла талантливого актера. На 62 году жизни ушел Сергей Афанасьев. Он длительное время боролся со сложным заболеванием.За плечами покойного актера более 80 ролей в фильмах и на театральных подмостках. Больше всего зрителям запомнились образы, воплощенные актером в фильмах "Старушки в бегах", "Анна-детективъ" и "Чернобыль. Зона отчуждения".Афанасьев начинал на сцене Ростовского театра драмы имени Горького. Позже он стал играть в столичном театре "Вернисаж". С 1991 года артист активно принимал участие в съемках сериалов и фильмов.