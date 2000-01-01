Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











В России умер звезда `Дальнобойщиков` 20.09 02:25   MIGnews.com

В России умер звезда "Дальнобойщиков"

Россия потеряла талантливого актера. На 62 году жизни ушел Сергей Афанасьев. Он длительное время боролся со сложным заболеванием.

За плечами покойного актера более 80 ролей в фильмах и на театральных подмостках. Больше всего зрителям запомнились образы, воплощенные актером в фильмах "Старушки в бегах", "Анна-детективъ" и "Чернобыль. Зона отчуждения".

Афанасьев начинал на сцене Ростовского театра драмы имени Горького. Позже он стал играть в столичном театре "Вернисаж". С 1991 года артист активно принимал участие в съемках сериалов и фильмов.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
03:32
Marvel снимут сериал о героине мусульманского происхождения
01:12
Скончался известный французский актер
00:12
Новая стратегия Tinder – апокалиптический сериал
23:20
В Газе боятся, что Израиль возобновит переговоры с ПА
22:20
Дело о взятке: Нетаниягу не пойдет на сделку
21:27
Двое израильтян заразились вирусом Зика в Таиланде
21:02
Махмуд Аббас против Нетаниягу, а Рияду аль-Малики все равно
20:53
В Дамаске прогремел взрыв
20:33
Новый фильм "Гемини" назвали технологичесим чудом
20:13
Ливан показал беспилотники, атаковавшие Бейрут
19:55
Художественная гимнастика: Израиль творит историю
19:35
Пугачева публично отчитала Собчак из-за Киркорова
19:13
Турция не откажется от ЗРК С-400
18:50
Армия опровергла заявления о запуске ракет
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus