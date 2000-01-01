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Режиссерской версии `Лиги справедливости` быть: тизер 20.06 04:24   MIGnews.com

Режиссерской версии "Лиги справедливости" быть: тизер

На стриминговом сервисе HBO Max появился первый тизер режиссерской версии "Лиги справедливости" Зака Снайдера. Тизер раскрывает зрителям кадры, которые были вырезаны из прокатной версии фильма.

Один из первых кадров тизера - Чудо-женщина находит фреску с изображением Дарксайда и на фоне слышен голос, который говорит: "Колокол прозвучал. И его услышали. Но во тьме, среди звезд, бог мертв".

Фильм должен выйти на HBO Max в 2021 году.

Стоит напомнить, что прокатная версия "Лиги справедливости" вышла в прокат в 2017 году. Съемками занимался Зак Снайдер, но по личным причинам был вынужден покинуть свой пост и его заменил Джосс Уидон.

После замены Снайдера фанаты начали требовать режиссерскую версию, так как уверены, что фильм подвергся значительным изменениям после смены режиссера.




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