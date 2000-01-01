20.06 04:24 MIGnews.com

Режиссерской версии "Лиги справедливости" быть: тизер

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На стриминговом сервисе HBO Max появился первый тизер режиссерской версии "Лиги справедливости" Зака Снайдера. Тизер раскрывает зрителям кадры, которые были вырезаны из прокатной версии фильма.Один из первых кадров тизера - Чудо-женщина находит фреску с изображением Дарксайда и на фоне слышен голос, который говорит: "Колокол прозвучал. И его услышали. Но во тьме, среди звезд, бог мертв".Фильм должен выйти на HBO Max в 2021 году.Стоит напомнить, что прокатная версия "Лиги справедливости" вышла в прокат в 2017 году. Съемками занимался Зак Снайдер, но по личным причинам был вынужден покинуть свой пост и его заменил Джосс Уидон.После замены Снайдера фанаты начали требовать режиссерскую версию, так как уверены, что фильм подвергся значительным изменениям после смены режиссера.