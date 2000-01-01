20.02 06:17 MIGnews.com

Софи Лорен снялась в фильме о Холокосте от Netflix

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Итальянская драма "Жизнь впереди" от римского филиала кинокомпании Palomar выйдет на стриминговом сервисе Netflix. В качестве режиссера выступил Эдоардо Понти, а главную роль исполнила Софи Лорен.В фильме рассказывается история о пережившей Холокост женщине, взявшей под опеку ограбившего ее двенадцатилетнего мальчика."За свою карьеру я поработала с крупнейшими студиями, но могу с уверенностью сказать, что ни у одной из них не было широты охвата и культурного разнообразия, как у Netflix. И за я их люблю. Они поняли, что вы не построите глобальную студию, если не будете культивировать местные таланты в каждой стране и не дадите этим уникальным голосам возможность быть услышанными", - прокомментировала актриса сотрудничество с Netflix.