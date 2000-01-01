20.02 05:10 MIGnews.com

Оскароносную ленту "Паразиты" обвинили в плагиате

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Продюсер индийской комедии 1999 года "Минсара Канна" П. Л. Тенаппа обвинил недавно отмеченную наградой Киноакадемии США южнокорейскую ленту "Паразиты" в плагиате."Я видел южнокорейский фильм «Паразиты», и чувствую, что создатели украли суть моего фильма «Минсара Канна». Я веду переговоры с юристами-международниками и подумываю в ближайшее время возбудить дело против создателей «Паразитов»", - заявил продюсер.Тенапп не уточнил, в какой именно части фильма он увидел признаки плагиата, однако добавил, что не исключает подачи судебного иска.