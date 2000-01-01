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Фото: Allstar/20TH CENTURY FOX 20.02 02:03   MIGnews.com

Назван лучший фильм кинопремии BAFTA

"Три билборда на границе Эббинга, Миссури", режиссера Мартина Макдонаха стала лауреатом премии Британской академии кино- и телеискусства (BAFTA) в номинации Лучший фильм. Об этом сообщает The Guardian.




Кинокартина рассказывает о истории некой Милдред Хейс, которая пытаются добиться от правоохранителей возобновления расследования уголовного дела об изнасиловании и убийстве своей дочери.

Фильм претендовал на победу в девяти номинациях, но оказаться первым удалось в пяти их них. В частности, картина удостоилась награды в категориях лучший фильм и лучший британский фильм. Кроме того, за лучшую женскую роль получила премию 60-летняя американская актриса Фрэнсис Макдорманд, сыгравшая роль главной героини. А актер Сэм Рокуэлл, сыгравший офицера Диксона получил приз за лучшую мужскую роль второго плана. Сценарий ленты также удостоился звания Лучший оригинальный сценарий.

Британская академия кино и телевизионных искусств является независимой благотворительной организацией, поддерживающей и развивающей кино. Премия BAFTA является престижной кинонаградой Великобритании.
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