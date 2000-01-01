19.01 14:06 MIGnews.com

HBO снимет сериал про убийство комнадира "Хизбаллы"

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Rainbow Studios, американский филиал Rainbow International, в настоящее время работает над рядом значимых проектов. Израильский производитель продолжает достигать высот в киноиндустрии в США.Сообщается, что один из проектов - это драматическая постановка, разрабатываемая HBO, которая основана на бестселлере Ронена Бергмана "Rise and Kill First". Режиссер "Вифлеема" Ювал Адлер присоединился к проекту в качестве сценариста и режиссера.В сериале будет рассказано о беспрецедентном сотрудничестве между ЦРУ и спецслужбами Моссада в деле убийства Имада Мугния, второго командующего террористической организацией "Хизбалла" в 2008 году.Ответственными продюсерами будут Бергман и Адлер, а также другие продюсеры из Кешета: Ави Нир, Алон Строзман и Питер Трегут.Это уже второе сотрудничество Кешета с HBO .Rainbow International является пятой по величине в мире дистрибьюторской компанией (по рейтингу K7 - между FOX и ABC).