HBO снимет сериал про убийство комнадира "Хизбаллы"
Rainbow Studios, американский филиал Rainbow International, в настоящее время работает над рядом значимых проектов. Израильский производитель продолжает достигать высот в киноиндустрии в США.
Сообщается, что один из проектов - это драматическая постановка, разрабатываемая HBO, которая основана на бестселлере Ронена Бергмана "Rise and Kill First". Режиссер "Вифлеема" Ювал Адлер присоединился к проекту в качестве сценариста и режиссера.
В сериале будет рассказано о беспрецедентном сотрудничестве между ЦРУ и спецслужбами Моссада в деле убийства Имада Мугния, второго командующего террористической организацией "Хизбалла" в 2008 году.
Ответственными продюсерами будут Бергман и Адлер, а также другие продюсеры из Кешета: Ави Нир, Алон Строзман и Питер Трегут.
Это уже второе сотрудничество Кешета с HBO .
Rainbow International является пятой по величине в мире дистрибьюторской компанией (по рейтингу K7 - между FOX и ABC).