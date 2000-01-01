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Джек Николсон ушел на пенсию | Фото: Ana Ulin/Flickr19.01 16:59   MIGnews.com

Джек Николсон ушел на пенсию

Самый известный исполнитель Джокера, артист воплотивший роль Джека Торренса в "Сиянии" Стэнли Кубрика, обладатель трех премий "Оскар" и просто великолепный актер Джек Николсон завершает карьеру на экране.

Об этом сообщило изание The Sun со ссылкой на его близкого друга Питера Фонда.

"Я считаю, что он фактически ушел на пенсию. Не хочу говорить за него. Он сделал большую работу. Да и в финансовом плане у него всё в порядке", - сказал он, однако причины, по которым 79-летний актер решил уйти из кино, не привел.

Как известно, на данный момент у Николсона продолжается простой в кино – несмотря на то, что за всю свою 60-летнюю карьеру он снялся в порядка семи десятков фильмов, в последние 6 лет он вообще не снимался. Последним фильмом с его участием стала комедия "Как знать..." (2010), где компанию Николсону на экране составила Риз Уизерпун.

Помимо "Оскаров", актер является обладателем 7 "Золотых глобусов" и 3 британских премий BAFTA.
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