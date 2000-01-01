18.12 20:54 MIGnews.com

Звездные Войны 9 завершат 40 летнюю историю франшизы

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Премьера новых "Звездных войн" вот-вот состоится. Девятая часть франшизы завершит историю Скайуокеров, но не закончится вовсе.Далее "Звёздные войны" не всегда будут выходить в формате трилогий. По словам руководителя Lucasfilm Кэтлин Кеннеди, после завершения истории Скайуокеров, студия откажется от выпуска трилогий. Также она рассказала, что одна из идей Кевина Файги для нового фильма по "Звёздным войнам" уже находится в разработке.Критики уже успели оценить девятую часть саги и оценки не особо взлетели на сайтах Rotten Tomatoes и Metacritic. На первом картину оценили в 59% "свежести", на втором она получила 53 балла.