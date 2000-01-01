Фигуранты панамского дела подали в суд на Netflix

Партнёры юридической компании Mossack Fonseca, конфиденциальные документы которой были обнародованы при утечке так называемых "панамских документов", подали иск против стриминговой платформы Netflix из-за сериала "Прачечная".
В сериале, снятом Стивеном Содербергом, рассказывается о том, как в руки журналистов попали 2,6 терабайта данных, включавших в себя информацию об офшорных счетах, принадлежащих ряду мировых лидеров, высокопоставленных чиновников разных стран и других публичных персон. Об этом сообщает Life.
В иске, поданном 15 октября, Юрген Моссак и Рамон Фонсека заявляют, что в сериале "Прачечная", в котором они стали прототипами героев, сыгранных Гэри Олдменом и Антонио Бандерасом, они изображены как "безжалостные, беззаботные адвокаты, занимающиеся отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов и взяточничеством". Исходя из этого Моссак и Фонсека просят суд запретить показ сериала.
Также сообщается, что в ближайшее время обоим юристам предстоит предстать перед судом в Панаме в связи с разбирательством дела об утечке документов Mossack Fonseca. Адвокаты опасаются, что показ сериала повредит их имиджу и повлияет на ход судебного разбирательства.