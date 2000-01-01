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Брэд Питт позвонил астронавту из НАСА | Фото:19.09 01:48   MIGnews.com

Брэд Питт позвонил астронавту из НАСА

Брэд Питт позвонил в Международную космическую станцию ​​одному из астронавтов НАСА, который помогал в съемках космического триллера "Ad Astra". Питт засыпал астронавта Ника Хейга десятками вопросов о том, на что похожа жизнь в космосе.

"Самый важный вопрос: кто подбирает музыку?", – спросил Питт. "У нас есть плейлист, мы ставим все по очереди. И это хорошо, потому что у нас международный опыт, – ответил Хейг. – Знакомство с какой-нибудь традиционной музыкой из России за ужином – это хорошая перемена".

Питт играет астронавта Роя Макбрайда, который путешествует к внешним краям Солнечной системы, чтобы найти своего пропавшего отца. Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства была предоставлена ​​ранняя копия сценария фильма для визуальной и технической экспертизы.

"НАСА не было в сценарии, но были способы, которыми мы могли бы им помочь", – сказал эксперт в интервью.

Последний вопрос, который задал Питт: "Кто был более правдоподобным, Клуни или Питт?", имея в виду Джорджа Клуни в фильме 2013 года "Гравитация". "Вы, безусловно", – ответил астронавт.


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