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Фото из архива 19.07 00:19   MIGnews.com

Netflix просит признать компанию банкротом

Суд рассмотрел ходатайство Netflix о признании компании банкротом, чтобы прекратить сделку производством фильмов Харви Вайнштейна The Weinstein Company. Это означает, что компания не будет обязана транслировать третий сезон сериала Крик от MTV.

Согласно информации Deadline, Lantern Entertainment же продолжает подавать возражения, связанные с банкротством в надежде наладить продуктивные отношения в Голливуде.

Согласно документу, Netflix больше не будет обязан принимать финансирование или производить платежи за любые фильмы, телешоу или другие материалы.

Одним из исключений является второй сезон анимационной детской серии Spy Kids, основанный на популярной сериале режиссера Роберта Родригеса.
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