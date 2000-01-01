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Британцы не оценили пародию на Гитлера в шоу Большой брат 18.06 21:54   MIGnews.com

Британцы не оценили пародию на Гитлера в шоу Большой брат

Британские зрители подвергли критике телеканал E4, который в подборке лучших выпусков популярного шоу "Большой брат" продемонстрировал эпизод с участием комика Майкла Бэрримора в образе Адольфа Гитлера.

Передача Big Brother: Best Shows Ever ("Большой брат: лучшие шоу в истории") была выпущена по случаю 20-й годовщины с момента первого выпуска реалити. В ней оказались отрывки из четвертого сезона, в котором принимали участие знаменитости, включая бывшего баскетболиста Денниса Родмана, певца Пита Бернса и самого Бэрримора.

Участникам было дано задание показать способности, касающиеся с их профессий, и Бэрримор решил спародировать Гитлера. Он нарисовал усы маркером, сделал укладку и начал изображать его голос, пишет The Independent.

Зрители в Twitter отреагировали негативно: канал подвергли критике.

Однако отдельные комментаторы призвали учитывать тот факт, что шоу создавалось в 2006-м году и что сама его идея предполагает "шок аудитории".


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