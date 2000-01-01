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Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в новом фильме 19.06 04:11   MIGnews.com

Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в новом фильме

Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в новой картине режиссера Пабло Ларраина, который до этого снимал драму о Жаклин Кеннеди "Джеки".

Сценаристом новой ленты выступает Стивен Найт, известный по работе над сериалом "Острые козырьки".

Сюжет фильма расскажет о периоде в начале 90-х годов, когда Диана решила, что её отношения с принцем Чарльзом уже не работают так, как надо.

Действие ленты развернётся на протяжении трёх дней во время рождественских выходных в Доме Виндзоров. Постановщик отмечает, что выбрал на главную роль Стюарт, поскольку та сможет придать образу некий ореол загадочности, который искал режиссёр.

Производство картины планируется начать в начале 2021 года.


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