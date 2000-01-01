В КНР из-за коронавируса отменили премьеру фильма о Бонде
В Пекине отменили премьеру 25-го фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать", на которую должен был приехать исполнитель роли агента 007 Джниел Крэйг. Продюсеры объяснили свое решение введением в Китае карантина из-за нового коронавируса.
Отметим, что владельцы крупнейших сетей кинотеатров в КНР сейчас закрыли залы на неопределенной срок из-за мер по обеспечению нераспространению заболевания, пишет Luxuo.
Введенный карантин серьезно подорвет не только индустрию развлечений в самом Китае, но и оставит без серьезной выручки создателей фильма о Бонде.