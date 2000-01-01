Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Критики высмеяли новый фильм с Робертом Дауни-младшим | Фото:19.01 07:04   MIGnews.com

Критики высмеяли новый фильм с Робертом Дауни-младшим

"Удивительное путешествие доктора Дулиттла", новый фильм с Робертом Дауни-младшим, назвали "первым худшим фильмом 2020 года". Ассошиэйтед Пресс охарактеризовали его как "крушение поезда с большим бюджетом", а Rolling Stone как "катастрофу с неожиданным исходом".

Фильм рассказывает о ветеринаре, который может разговаривать с животными.

Издание Screencrush назвало фильм "неприятным, бессвязным беспорядком, который словно соединился воедино из съемок и повторов чего-то, что раньше выглядело совершенно по-другому".

Особенно раскритиковали сюжетную линию фильма, которая, по мнению Rolling Stone, "бросает вызов логике или основным человеческим интересам", а также за "туалетный юмор".

Дауни-младшего, в частности, высмеивали за его британский акцент, который звучал как "Шерлок Холмс, если бы он был из Уэльса и получил очень серьезную травму головы".

Прошлогодний мюзикл "Кошки", с участием многих звезд, также был высмяен критиками. Но на сайте рейтинга фильмов Rotten Tomatoes адаптация мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера на 6% опережает "Дулиттла", рейтинг которого составляет всего 14%.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:09
Президент Венесуэлы Мадуро готов к переговорам с США
07:46
Два смертельных ДТП за ночь в Израиле
07:26
Либерман - Мири Регев: я отвечаю только людям  
07:17
Самодельные взрывные устройства: Газа усилит атаки
07:07
Из-за потопа: в Израиле перекрывают дороги
06:23
Назван "Боксер десятилетия"
06:00
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:00
SpaceX взорвет ракету для проверки безопасности
04:45
Facebook перевел имя Си Цзиньпина как "Мистер Гадюшник"
03:22
В Мексике нашли сгоревшую машину с телами 10 музыкантов
03:14
Видео: боксер забился в конвульсиях после жесткого нокаута  
02:00
Названы продукты, вызывающие рак
00:42
Уже в Чехии: птичий грипп быстро распространяется по Европе
23:31
Число заразившихся вирусом из КНР перевалило за 1,5 тысячи
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus