19.01 07:04 MIGnews.com

Критики высмеяли новый фильм с Робертом Дауни-младшим

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"Удивительное путешествие доктора Дулиттла", новый фильм с Робертом Дауни-младшим, назвали "первым худшим фильмом 2020 года". Ассошиэйтед Пресс охарактеризовали его как "крушение поезда с большим бюджетом", а Rolling Stone как "катастрофу с неожиданным исходом".Фильм рассказывает о ветеринаре, который может разговаривать с животными.Издание Screencrush назвало фильм "неприятным, бессвязным беспорядком, который словно соединился воедино из съемок и повторов чего-то, что раньше выглядело совершенно по-другому".Особенно раскритиковали сюжетную линию фильма, которая, по мнению Rolling Stone, "бросает вызов логике или основным человеческим интересам", а также за "туалетный юмор".Дауни-младшего, в частности, высмеивали за его британский акцент, который звучал как "Шерлок Холмс, если бы он был из Уэльса и получил очень серьезную травму головы".Прошлогодний мюзикл "Кошки", с участием многих звезд, также был высмяен критиками. Но на сайте рейтинга фильмов Rotten Tomatoes адаптация мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера на 6% опережает "Дулиттла", рейтинг которого составляет всего 14%.