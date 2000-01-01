17.12 10:49 MIGnews.com

Disney впервые показали еврейскую принцессу

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В Disney впервые показали принцессу-еврейку, которая рассказывает о традициях на Хануку. Принцесса Ребекка из Ладинского королевства Галония появилась в эпизоде от 6 декабря. В эпизоде ​​под названием "Фестиваль огней" Ребекка и ее семья потерпели кораблекрушение у побережья Авалора, возвращаясь домой, чтобы отпраздновать Хануку.Однако их встречает Елена - принцесса из Латинской Америки, которая является главной героиней серии Disney Junior Channe. Елена приветствует их в своем дворце и предлагает им отпраздновать праздник и рассказать им о его традициях. Ребекка ажигает Ханукию, праздничные канделябры, и она и ее семья, рассказывают историю борьбы своего народа и о восеми днях нер тамид."В сериях о Елене Авалор, всегда было важно продемонстрировать разнообразие латинской и испанской культур." - написал Крейг Гербер, создатель и исполнительный продюсер серии. " А тут мы решили сосредоточиться на Хануке и той части культуры, которую еще не представили в сериале."Джейми Линн-Сиглер, известная своей ролью дочери главы мафии Тони, Медоу, в сериале "Сопрано", озвучила роль принцессы.