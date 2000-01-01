Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











В Marvel подтвердили даты выпуска фильмов в 2020-2023 годах | Фото:17.11 16:49   MIGnews.com

В Marvel подтвердили даты выпуска фильмов в 2020-2023 годах

В 2020-2023 на экраны выйдут сразу несколько новых фильмов кинокомпании Marvel.

Как сообщает Gamespot, соответствующий анонс сделала Disney, однако названия кинолент пока не расскрываются.

Так, премьеры фильмов состоятся 7 октября 2022, 17 февраля, 5 мая, 28 июля и 3 ноября 2023.

До этого, в 2021 году на экраны должны выйти "Шанг-Чи и легенда десяти колец", "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия", "Тор: Любовь и гром" и новый фильм про Человека-паука.

Глава студии Marvel Кевин Файги заявил, что студия будет работать над фильмами "Черная вдова", “Шанг-Чи”, "Вечные" и "Доктор Стрэндж". По мнению экспертов, компания трудится еще и над другими проектами.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:13
Израиль поставит газ в ПА на деньги Катара
17:42
Помпео: за обстрелами Израиля стоит Иран
17:20
Кахоль Лаван и НДИ: достигнут настоящий прогресс
16:25
Айман Уда потребовал усилить его охрану: что случилось
16:02
СМИ: ВВС России нанесли авиаудар в Сирии – есть погибшие
15:40
Россия возвращает Украине катера
15:09
В Перу нашли древние гигантские изображения "монстров"
14:48
Протесты в Иране: застрелен полицейский
14:06
Лидеры правых не пришли на чрезвычайную встречу Ликуда
13:31
"Прекращение огня - это оставление пленных в руках врага"
13:12
Смотрич: израильтяне, отложите телефоны, водите аккуратно
13:10
"Мы гордимся человеческим материалом прокуратуры"
12:56
Экс-глава БАГАЦа о "пугающей провокации министра юстиции"
12:20
Педофил из Бака аль-Гарбия атаковал 5-летнюю в Рош Ха-Аин
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus