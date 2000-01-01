В Marvel подтвердили даты выпуска фильмов в 2020-2023 годах
В 2020-2023 на экраны выйдут сразу несколько новых фильмов кинокомпании Marvel.
Как сообщает Gamespot, соответствующий анонс сделала Disney, однако названия кинолент пока не расскрываются.
Так, премьеры фильмов состоятся 7 октября 2022, 17 февраля, 5 мая, 28 июля и 3 ноября 2023.
До этого, в 2021 году на экраны должны выйти "Шанг-Чи и легенда десяти колец", "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия", "Тор: Любовь и гром" и новый фильм про Человека-паука.
Глава студии Marvel Кевин Файги заявил, что студия будет работать над фильмами "Черная вдова", “Шанг-Чи”, "Вечные" и "Доктор Стрэндж". По мнению экспертов, компания трудится еще и над другими проектами.