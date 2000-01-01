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Марго Робби признали самой сексуальной женщиной 17.10 17:44   MIGnews.com

Марго Робби признали самой сексуальной женщиной

Австралийский журнал Maxim признал 29- летнюю голливудскую актрису Марго Робби самой сексуальной женщиной.

Робби также считается одной из самых успешных молодых актрис. Она стала звездой фильмов "Отряд самоубийц", "Однажды... в Голливуде" и многих других.

Редакция журнала объяснила этот выбор неоспоримым талантом актрисы.

"Марго за невероятно короткий срок превратилась в главную звезду Голливуда. Она снимается у Скорсезе, Тарантино, а это легендарные режиссеры. Работать с ними – большая честь. Более того, Робби запускает новые фильмы в качестве продюсера. В современном мире "горячая женщина" это уже не просто красотка с обложки. Это самодостаточная единица, которая завоевывает любые вершины. Мы верим, что Марго именно такая", – сообщается в статье.


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