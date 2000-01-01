18.09 06:42 MIGnews.com

Бывший "Доктор Кто" боролся с анорексией во время съемок

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Бывшая звезда "Доктора Кто" Кристофер Экклстон рассказал, что боролся с анорексией во время съемок научно-фантастического сериала и в прошлом думал о самоубийстве. 55-летний актер, сыгравший "Доктора Кто" в 2005 году, сказал, что был "ненавистником своего тела на протяжении всей жизни" и был "очень болен" во время создания сериала.Согласно отрывкам из его новой книги "I Love Your Bones", Экклстон пишет: "Болезнь все еще бушует во мне, как тогда. Людям нравится, как я выгляжу в этом сериале, но я был очень болен"."Награда за эту болезнь была её частью. И в этом заключается увековечивание всей печальной ситуации".Экклстон, выросший в Солфорде, Большой Манчестер, Англия, сказал, что всю жизнь так себя чувствовал, но не мог в этом признаться из-за своего окружения. "Я всегда считал это грязным секретом, потому что я с севера, потому что я мужчина и потому что я рабочий класс", пишет он.У него была диагностирована клиническая депрессия после расставания с женой в ​​2015 году, и он подумывал о том, чтобы покончить с собой во время съемок для BBC. Он добавляет: "В отчаянии я дотянулся до своего телефона и посмотрел психиатрическую больницу, я позвонил туда, схватил сумку и побежал".Экклстон говорит, что он может принимать антидепрессанты "до конца моих дней", но надеется уменьшить дозировку, "чтобы снова испытать реальность".