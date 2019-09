18.09 04:41 MIGnews.com

Netflix получила права на легендарный ситком "Seinfeld"

Netflix Inc получила права на показ телевизионного ситкома "Seinfeld", - заявила компания в понедельник. "Все 180 эпизодов Seinfeld, удостоенного награды Эмми, поступают в Netflix - по всему миру! - начиная с 2021 года", - написала Netflix в Twitter.Компания может лишиться популярных комедий "Друзья" и "Офис"."Друзья" достанутся HBO Max AT & T Inc в 2020 году, а "Офис" перейдет NBCUniversal от Comcast Corp в 2021 году.Sony Pictures Television, принадлежащая Sony Corp. и владеющая правами на распространение "Seinfeld", достигла нового соглашения с Netflix. Однако, условия не разглашаются.