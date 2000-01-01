18.06 00:46 MIGnews.com

Netflix выпустит сериал про боевых монахинь

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Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер нового фантастического сериала "Боевая монахиня".Проект, основанный на одноимённом комиксе, рассказывает о молодой девушке, которую после гибели воскрешают некие неизвестные силы.В своём теле она обнаруживает некий артефакт и приобретает необычные способности, становясь частью древнего ордена, который много веков защищает Землю от вторжения демонов. В результате за героиней начинают гоняться силы как Ада, так и Рая, пытаясь использовать её в своих целях.Автором проекта выступает известный по сериалу "Ван Хельсинг" Саймон Барри, премьера состоится на Netflix 2 июля.