Netflix выпустит сериал про боевых монахинь

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер нового фантастического сериала "Боевая монахиня".
Проект, основанный на одноимённом комиксе, рассказывает о молодой девушке, которую после гибели воскрешают некие неизвестные силы.
В своём теле она обнаруживает некий артефакт и приобретает необычные способности, становясь частью древнего ордена, который много веков защищает Землю от вторжения демонов. В результате за героиней начинают гоняться силы как Ада, так и Рая, пытаясь использовать её в своих целях.
Автором проекта выступает известный по сериалу "Ван Хельсинг" Саймон Барри, премьера состоится на Netflix 2 июля.