18.05 02:37 MIGnews.com

Венсан Кассель не собирается смотреть фильмы Marvel

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Французский актер Венсан Кассель заявил, что вряд ли когда-нибудь будет смотреть супергеройские фильмы, назвав их "детскими". Свою оценку фильмам Marvel и DC он дал изданию NME.Кассель отметил, что заинтересовался выходом блокбастеров с реалистичными спецэффектами "Железный человек" и "Человек-Паук". Однако позже он утратил интерес."А потом это стало нормой", - добавил артист.Кассель признался, что очень увлекался в детстве комиксами, но в нынешнем возрасте его не интересуют фильмы для детей. "Все эти картины правда для детей. И хоть во мне остается внутренний ребенок, я бы не стал такое смотреть."53-летний Венсан Кассель известен по фильмам "Ненависть", "Черный лебедь", "Необратимость", "Читай по губам" и др.