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Золотая малина: назван худший фильм 2019 года 18.03 01:27   MIGnews.com

Золотая малина: назван худший фильм 2019 года

Мюзикл "Кошки" (Cats) режиссера Тома Хупера получил премию "Золотая малина" в номинации "Худший фильм 2019". Хупер также получил "Золотую малину" в номинации "Худший режиссер".

Среди других номинантов в данной категории, которая считается основной, также были представлены картины "Фанат" (The Fanatic), "Призраки Шэрон Тейт" (The Haunting of Sharon Tate), "Мэдея на похоронах" (A Madea Family Funeral) и "Рэмбо: Последняя кровь" (Rambo: Last Blood).

Худшим актером прошлого, 2019 года, был признан Джон Траволта за роли в фильмах "Фанат" и "Бок о бок" (Trading Paint). В данной категории также номинировались Мэттью Макконахи ("Море соблазна", Serenity), Сильвестр Сталлоне ("Рэмбо: Последняя кровь"), Джеймс Франко ("Зеровилль", Zeroville) и Дэвид Харбор ("Хеллбой", Hellboy).

В номинации "Худшая актриса" "Золотую малину" получила актриса Хилари Дафф за роль в фильме "Призраки Шэрон Тейт". В число претендентов также были Энн Хэтэуэй ("Море соблазна"), Франческа Хэйуорд ("Кошки"), Тайлер Перри ("Мэдея на похоронах") и Ребел Уилсон ("Отпетые мошенницы", The Hustle).


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