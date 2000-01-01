18.01 04:10 MIGnews.com
Тайка Вайтити снимет новую часть "Звёздных войн"
Кинокомпания Disney предложила известному новозеландскому режиссёру Тайке Вайтити снять очередную часть франшизы "Звёздные войны".
В настоящее время не уточняется, идёт ли речь о фильме, над которым уже работает продюсер и глава Marvel Studios Кевин Файги, или об отдельном проекте. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Также отмечается, что Файги уже сотрудничал с Вайтити на съемках картины "Тор: Рагнарёк", входящей в киновселенную Marvel.
Disney и Lucasfilm никак не дают никаких комментариев по этому поводу.
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