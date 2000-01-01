16.12 21:53 MIGnews.com

Netflix резко решил уволить дизайнера костюмов "Ведьмака"

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20 декабря на Netflix выйдет долгожданный сериал "Ведьмак", которого так ждали фанаты саги.Финальный трейлер сериала вызвал неоднозначные эмоции у фанатов. Теперь стало известно, что посреди съемочного процесса у сериала сменился дизайнер костюмов.Ранее над образами героев работал Тим Аслан, но он был резко заменен на Люсинду Райт.Официальных комментариев пока не было, но предполагается, что резкая смена дизайнера костюмов связана со шквалом негатива в адрес брони воинов Нильфгаарда, которую создал Аслан.