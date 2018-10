16.10 22:24 MIGnews.com

Анджелина Джоли преобразилась в блондинку в новом фильме

Поделиться

Все по теме

Комментарии







Голливудская актриса Анджелина Джоли преобразилась до неузнаваемости, снявшись в новом фантастическом фильме Come Away режиссера Бренды Чэпмен, пишет во вторник, 16 октября Cinema Blend По данным издания, для сьемок в новой картине 43-летняя шатенка перекрасилась в белый цвет.Ее коллега по проекту Дэвид Ойелово опубликовал на своей странице в Instagram групповое фото актеров, где Анджелину Джоли трудно узнать, поскольку ее волосы стали светлыми и кудрявыми."Наш фильм Come Away окончательно снят! Не могу дождаться момента, когда смогу поделиться с вами этим нестандартным переосмыслением магической истории об Алисе в Стране чудес и Питере Пене — подписал кадр Дэвид.Анджелина играет мать Питера Пена и Алисы из Страны Чудес. Фантастическая история станет приквелом к известным сказкам Льюиса Кэрррола.Многие интернет-пользователи отметили, что на новом селфи актриса выглядит очень непривычно и свежо, — об этом они сообщили в своих комментариях под снимком.Напомним, несколько месяцев назад Анджелина Джоли завершила съемки в еще одном проекте — сиквеле "Малефисенты".