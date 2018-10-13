Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Анджелина Джоли удивит поклонников своим новым образом | Фото:16.10 22:24   MIGnews.com

Анджелина Джоли преобразилась в блондинку в новом фильме

Голливудская актриса Анджелина Джоли преобразилась до неузнаваемости, снявшись в новом фантастическом фильме Come Away режиссера Бренды Чэпмен, пишет во вторник, 16 октября Cinema Blend.

По данным издания, для сьемок в новой картине 43-летняя шатенка перекрасилась в белый цвет.

Ее коллега по проекту Дэвид Ойелово опубликовал на своей странице в Instagram групповое фото актеров, где Анджелину Джоли трудно узнать, поскольку ее волосы стали светлыми и кудрявыми.

"Наш фильм Come Away окончательно снят! Не могу дождаться момента, когда смогу поделиться с вами этим нестандартным переосмыслением магической истории об Алисе в Стране чудес и Питере Пене — подписал кадр Дэвид.

Анджелина играет мать Питера Пена и Алисы из Страны Чудес. Фантастическая история станет приквелом к известным сказкам Льюиса Кэрррола.

Многие интернет-пользователи отметили, что на новом селфи актриса выглядит очень непривычно и свежо, — об этом они сообщили в своих комментариях под снимком.

Напомним, несколько месяцев назад Анджелина Джоли завершила съемки в еще одном проекте — сиквеле "Малефисенты".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
23:27
Еврейский молитвенник Мэрилин Монро выставлен на аукционе
22:43
Иранские силовики похищены на границе с Пакистаном
21:38
В Израиле обсудят чрезвычайный план по защите женщин
21:15
Индия становится вторым по величине солнечным рынком
20:48
Видео: палестинцы беснуются и взрывают бомбы на границе
20:33
Атаковавшая Нетаниягу в Кирьят-Шмона - активистка Кулану
20:23
Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа заставили мыть ванную
19:47
Google отказался от участия в экономическом форуме Эр-Рияда
19:08
Впервые в истории: в Бельгии мэром стал темнокожий
18:50
Мощное наводнение на юге Франции унесло жизни 13 человек
18:25
Двое мужчин арестованы за уничтожение еврейских артефактов
17:59
Ривлин: христиане страдают от экстремизма на Ближнем Востоке
17:20
США не оставят НАТО
16:45
Холон: задержана 17-летняя наркокурьер
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus