Анджелина Джоли преобразилась в блондинку в новом фильме

"Наш фильм Come Away окончательно снят! Не могу дождаться момента, когда смогу поделиться с вами этим нестандартным переосмыслением магической истории об Алисе в Стране чудес и Питере Пене — подписал кадр Дэвид.
Анджелина играет мать Питера Пена и Алисы из Страны Чудес. Фантастическая история станет приквелом к известным сказкам Льюиса Кэрррола.
Многие интернет-пользователи отметили, что на новом селфи актриса выглядит очень непривычно и свежо, — об этом они сообщили в своих комментариях под снимком.
Напомним, несколько месяцев назад Анджелина Джоли завершила съемки в еще одном проекте — сиквеле "Малефисенты".