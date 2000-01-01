16.06 20:44 MIGnews.com

В МИД РФ отреагировали на сериал об отравлении Скрипалей

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя старт показа сериала об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей на английском телеканале ВВС, заявила, что если бы подобное "кино" было снято Москвой, Лондон бы обрушил на нее шквал критики."Если бы такой сериал появился у нас,... на Даунинг-Стрит заявили бы, что русские... отвлекают внимание общественности от расследования, запутывают дело,... занимаются дезинформацией, чтобы люди никогда не нашли правду. Что это кремлевская пропаганда", - с сожалением отметила она, пишут СМИ.