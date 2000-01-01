17.06 00:36 MIGnews.com

Объявлена дата премьеры нового фильма о Джеймсе Бонде

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Новый фильм популярной франшизы о британском суперагенте Джеймсе Бонде "Не время умирать" с Дэниелом Крейгом в главной роли получил даты премьер.В Twitter фильма появилась информация о том, что в британских кинотеатрах картина стартует 12 ноября, а в США - 20 ноября.Лента должна была выйти в прокат в апреле, но премьера была перенесена из-за санитарных ограничений, связанных с пандемией коронавируса.