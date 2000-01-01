17.05 07:10 MIGnews.com

Культовый фильм "Лицо со шрамом" получит новый ремейк

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Студия Universal Pictures начала разработку нового ремейка культовой классической криминальной драмы Брайана Де Пальмы "Лицо со Шрамом".Режиссером новой картины выступит итальянец Лука Гуаданьино , сообщает Variety.Сценарий напишут Джоэл и Итан Коэны ("Фарго", "Большой Лебовски"), а главную роль в фильме исполнит Диего Луна ("Изгой-один. Звездные войны: Истории", "Нарко: Мексика").Действие картины Гуаданьино адаптируют под современные реалии.Отметим, оригинальная версия культового фильма, основанная на романе Армитэджа Трэйла, вышла в 1932 году. В ней Пол Муни играл выходца из Италии, превращающегося во влиятельного чикагского гангстера.Наиболее же известен ремейк Брайана де Пальмы с Аль Пачино в главной роли, который увидел свет в 1983 году. Главный герой стал кубинцем, возглавившим торговлю кокаином в Майами в 1980 годах.