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Культовый фильм `Лицо со шрамом` получит новый ремейк | Фото:17.05 07:10   MIGnews.com

Культовый фильм "Лицо со шрамом" получит новый ремейк

Студия Universal Pictures начала разработку нового ремейка культовой классической криминальной драмы Брайана Де Пальмы "Лицо со Шрамом".

Режиссером новой картины выступит итальянец Лука Гуаданьино , сообщает Variety.

Сценарий напишут Джоэл и Итан Коэны ("Фарго", "Большой Лебовски"), а главную роль в фильме исполнит Диего Луна ("Изгой-один. Звездные войны: Истории", "Нарко: Мексика").

Действие картины Гуаданьино адаптируют под современные реалии.

Отметим, оригинальная версия культового фильма, основанная на романе Армитэджа Трэйла, вышла в 1932 году. В ней Пол Муни играл выходца из Италии, превращающегося во влиятельного чикагского гангстера.

Наиболее же известен ремейк Брайана де Пальмы с Аль Пачино в главной роли, который увидел свет в 1983 году. Главный герой стал кубинцем, возглавившим торговлю кокаином в Майами в 1980 годах.


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