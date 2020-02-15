Американская актриса с еврейскими корнями Линн Коэн, сыгравшая в популярном сериале "Секс в большом городе", скончалась 14 февраля.
Об этом рассказал ее менеджер в комментарии CNN. Звезде полгода назад исполнилось 86 лет.
Причины смерти Коэн на данный момент не называются. По словам менеджера, место и дата похорон будут озвучены позже.
Линн Коэн многие помнят по роли няни одной из главных героинь сериала Миранды Хоббс по имени Магда, которая появилась также в фильме "Секс в большом городе". Также она играла в трилогии "Голодные игры".
Актриса родилась в 1933 году в Канзас-Сити, штат Миссури. Ее карьера началась с постановок за пределами Бродвея. Позже Линн попала на телевидение, где играла роль в юридической драме "Закон и порядок".
Также она участвовала в съемках фильма Стивена Спилберга "Мюнхен", в комедии 2016 года "Рецепт рассола", где играла еврейскую бабушку.