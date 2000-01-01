17.01 04:00 MIGnews.com

Стало известно, когда выйдет приквел "Игры престолов"

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Программный диркетор телеканала HBO Кейси Блойс рассказал, когда выйдет приквел культового сериала "Игра престолов". "Скорее всего, это произойдет в 2022 году", — прокомментировал Блойс.В приквеле будет рассказана история дома Таргариенов, из которого происходит ряд ключевых персонажей "Игры престолов". Об этом сообщает издание Variety.Точная дата премьеры пока неизвестна, так как проект находится на ранней стадии разработки. Пока даже неизвестно, когда начнутся съемки.Одним из сценаристов проекта выступит сам автор литературного первоисточника Джордж Мартин.