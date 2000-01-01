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Слухи о том, что Джеймса Бонда сыграет женщина опровергли | Фото:17.01 02:57   MIGnews.com

Слухи о том, что Джеймса Бонда сыграет женщина, опровергли

Продюсер фильмов о Джеймсе Бонде рассказал, что ее не "интересует" шпион-женщина.

No Time To Die, который выйдет 2 апреля, станет последним разом, когда главного героя сыграет Дэниел Крейг. Ходили слухи, что после этого роль Джеймса Бонда сыграет женщина.

Однако продюсер Барбара Брокколи опровергла слухи.

Говоря с Variety, она сказала: "Он может быть любого цвета кожи, но он всегда мужчина."


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