17.01 02:57 MIGnews.com

Слухи о том, что Джеймса Бонда сыграет женщина, опровергли

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Продюсер фильмов о Джеймсе Бонде рассказал, что ее не "интересует" шпион-женщина.No Time To Die, который выйдет 2 апреля, станет последним разом, когда главного героя сыграет Дэниел Крейг. Ходили слухи, что после этого роль Джеймса Бонда сыграет женщина.Однако продюсер Барбара Брокколи опровергла слухи.Говоря с Variety, она сказала: "Он может быть любого цвета кожи, но он всегда мужчина."