Тарантино посетил фильм о себе в Иерусалиме

Легендарный режиссер Квентин Тарантино с израильской супругой Даниэлой Пик посетили документальный фильм о его работах в "Иерусалим Синематек".По данным The Times of Israel, он приветствовал публику словами "Шаломом" и "Ма нишма" на вечернем показе "QT8: The First Eight".В фильме рассказали про 21 год карьеры легендарного режиссера, а именно, первые восемь фильмов. Что примечательно, ранее режиссер утверждал, что завершит карьеру на 10-ти фильмах.Директор "Синематеки" Ноа Регев подарил "виновнику торжества" постер фильма "Бешеные псы" на иврите.Тарантино отметил, что режиссер документального фильма Тара Вуд никогда лично не брала у него интервью, а говорила лишь с его соавторами. В конце ленты рассматривались долгие и продуктивные отношения режиссера с опальным продюсером Харви Вайнштейном, которого обвинили в изнасиловании.В документальном фильме говорится, что Тарантино знал о сексуальных злоупотреблениях коллеги и должен был что-то сделать.