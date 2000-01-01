СМИ: Веном в сиквеле столкнется сразу с двумя злодеями
Кинокомпания Sony Pictures, которой принадлежат права на "Человека паука" и всех его антагонистов, решила, что одного злодея для сиквела кинокомикса "Веном" будет недостаточно.
Так, авторитетное издание Deadline со ссылкой на информацию от двух близких к проекту источников сообщает, что новый фильм помимо долгожданного появления на больших экранах "сына" Венома, известного по имени Карнаж, дебютом сможет похвастаться еще и "дочь" симбиота по имени Крик.
Стоит отметить, что фанаты кинокомиксов уже долгие годы мечтают о противостоянии Карнажа, чьего носителя Клетуса Кэседи в исполнении Вуди Харрельсона впервые показали в сцене после титров первой части. Согласно первоисточнику, основной антагонист Венома и его носителя Эдди Брока, к роли которого вернется известнейший голливудский актер Том Харди, объединит усилия со своей "сестрой".
В свою очередь официальный представитель Sony отказался комментировать обнародованную информацию, сославшись на то, что фильм, премьера которого запланирована на 2 октября 2020 года, находится на начальных стадиях производства.
Однако, если обратиться к первоисточнику, то интеграция Крика кажется весьма логичной. Мало того, что симбиот выступала одним из ближайших союзников Карнажа, так вдобавок его носитель Клетус Кэседи имел романтические отношения с носительницей Крика Донной Диего.
"В настоящее время роль не замещена, а на роль пробуются многие актрисы, хоть режиссеры и отдают пока преимущество просмотру малоизвестных девушек", - рассказал один из источников.
Он также отметил, что несмотря на работу, которая не останавливается ни на одну секунду, пока круг потенциальных исполнителей "Крика" только расширяется.