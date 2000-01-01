16.10 06:18 MIGnews.com

СМИ: Веном в сиквеле столкнется сразу с двумя злодеями

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Кинокомпания Sony Pictures, которой принадлежат права на "Человека паука" и всех его антагонистов, решила, что одного злодея для сиквела кинокомикса "Веном" будет недостаточно.Так, авторитетное издание Deadline со ссылкой на информацию от двух близких к проекту источников сообщает, что новый фильм помимо долгожданного появления на больших экранах "сына" Венома, известного по имени Карнаж, дебютом сможет похвастаться еще и "дочь" симбиота по имени Крик.Стоит отметить, что фанаты кинокомиксов уже долгие годы мечтают о противостоянии Карнажа, чьего носителя Клетуса Кэседи в исполнении Вуди Харрельсона впервые показали в сцене после титров первой части. Согласно первоисточнику, основной антагонист Венома и его носителя Эдди Брока, к роли которого вернется известнейший голливудский актер Том Харди, объединит усилия со своей "сестрой".В свою очередь официальный представитель Sony отказался комментировать обнародованную информацию, сославшись на то, что фильм, премьера которого запланирована на 2 октября 2020 года, находится на начальных стадиях производства.Однако, если обратиться к первоисточнику, то интеграция Крика кажется весьма логичной. Мало того, что симбиот выступала одним из ближайших союзников Карнажа, так вдобавок его носитель Клетус Кэседи имел романтические отношения с носительницей Крика Донной Диего."В настоящее время роль не замещена, а на роль пробуются многие актрисы, хоть режиссеры и отдают пока преимущество просмотру малоизвестных девушек", - рассказал один из источников.Он также отметил, что несмотря на работу, которая не останавливается ни на одну секунду, пока круг потенциальных исполнителей "Крика" только расширяется.