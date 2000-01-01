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Подсчитано сколько не доплачивают женщинам в Голливуде | Фото:16.09 14:06   MIGnews.com

Подсчитано сколько не доплачивают женщинам в Голливуде

Исходя из последних подсчетов, голливудские актеры-мужчины получают больше, чем женщины. Об этом со ссылкой на исследователей из университетов Хаддерсфилда, Висконсина и Ланкастера сообщает The Guardian. В среднем эта разница колеблется на отметке в 1,1 миллион долларов.

Результаты исследования появились после анализа количества заработанных денег среди 246 мужчин и женщин, которые снялись в 1343 фильмах в период с 1980 по 2015 год. Экономисты также заключили, что эта разница особо не меняется на протяжении тридцати лет и может зависеть от возраста актеров и жанра киноленты. Так, актеры боевиков получают на 1,8 миллионов долларов больше, чем актрисы, а актеры после 50 - на 4 миллиона долларов.

Голливудские звезды все чаще пытаются привлечь внимание к неравным заработкам за равноценную работу. Недавний скандал в Голливуде вызвали гонорары актеров фильма "Афера по-американски". Кристиан Бэйл и Брэдли Купер заработали по 2,5 миллиона долларов и девять процентов от сборов за 45 дней на съемочной площадке. Актриса Эми Адамс, за такое же время, получила 1,25 миллиона долларов и семь процентов от сборов.


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