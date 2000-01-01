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Netflix в октябре выпустит новый фильм Дэвида Финчера 16.06 00:22   MIGnews.com

Netflix в октябре выпустит новый фильм Дэвида Финчера

Стриминговый сервис Netflix выпустит фильм "Mank" культового режиссера Дэвида Финчера уже в октябре текущего года.

Продюсер картины Эрик Рот пообещал, что новая работа Финчера вышла "великолепной", а также рассказал, что снята она в стиле 1930-х годов. Об этом сообщает издание The Film Stage.

Это первый полнометражный фильм Финчера с 2014 года, когда в прокат вышла "Исчезнувшая".

Черно-белый байопик "Mank" расскажет историю голливудского сценариста Германа Я.Манкевича, который хотел получить больше признания.


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