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кадр из фильма 15.03 19:04   MIGnews.com

Warner Bros. снимет ремейк первой "Матрицы"

Студия Warner Bros. приступила к работе по съемкам ремейка научно-фантастического боевика "Матрица" 1999 года, сообщает The Hollywood Reporter.

По данным СМИ, Warner Bros. собирается привлечь к работе над ремейком американского сценариста Зака Пенна, который написал сценарии к таким фильмам как "Мстители" и "Люди Икс".

Главную роль в будущем фильме исполнит актер Майкл Б. Джордан ("Хардбол", "Крид: Наследие Рокки" и др.).

Будут ли привлечены к съемкам создатели оригинальной трилогии "Матрицы" сестры Вачевски, на данный момент неизвестно. Работа над ремейком находится на ранней стадии производства.

Ранее актер Киану Ривз, сыгравший в трилогии главного героя Нео, сообщал, что он вернется во франшизу с условием того, что в проекте примут участие сестры Вачевски.
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