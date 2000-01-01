14.11 22:10 MIGnews.com

Фанатов сериала Friends порадуют еще одной серией

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С актерами телесериала Friends ведут переговоры об их участии в единственной серии сиквела, которую покажет будет HBO Max. О перезапуске ситкома речь не идет.HBO Max отдал $425 млн за права на показ всех 10 сезонов "Друзей" в США, они будут доступны с апреля 2020 года.В телешоу Эллен Дедженерис Энистон рассказала, что "они все работают кое над чем": "Мы были бы счастливы, если там было что-то, но мы не знаем, что это такое. Мы просто пытаемся".