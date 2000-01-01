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15.11 00:21   MIGnews.com

Выйдет новая серия культового сериала "Друзья"

Сериал "Друзья" выпустит новую серию с оригинальным составом актеров, сообщает издания The Hollywood Reporter and Variety. Серия будет показана на новом сайте стримингового видео HBO Max, однако без продолжения. О перезапуске речь пока не идет.

HBO Max купил права на показ всех 10 сезонов "Друзей" в США за 425 млн долларов. Их можно будет смотреть с апреля 2020 года. Шоу переместится на HBO Max c Netflix, где сериал стал вторым по популярности по итогам 2018 года.

Дженнифер Энистон, которая исполнила роль Рэйчел, недавно опубликовала свое первое фото в Инстаграме, и на нем она стоит с коллегами по сериалу, актерами Кортни Кокс, Лизой Кудроу, Мэттом ЛеБланком, Мэтью Перри и Дэвидом Швиммером.

Позже в телешоу Эллен Дедженерис актриса загадочно сообщила, что "они все работают кое над чем". Она сказала следующее: ""Мы были бы счастливы, если там было что-то, но мы не знаем, что это такое. Мы просто пытаемся".


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