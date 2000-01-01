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Показ 33 израильских фильмов - по 10 шекелей за сеанс 14.10 08:45   MIGnews.com

Показ 33 израильских фильмов - по 10 шекелей за сеанс

В среду, 17 октября по всему Израилю будет отмечаться 70-летие израильского кино. В стране в пятый раз будет отмечаться день Израильского Кино.

В честь праздника министерство культуры и Ассоциация Киноиндустрии устроят показы 33 израильских фильмов по цене 10 шекелей за сеанс. П

Демонстрироваться будут как премьеры этого года, так и фильмы, еще не вышедшие на экраны: “”Святой Воздух”, “Тесьма”, “Не ортодокс”, “Другая История”, “работающая Женщина”, “Девственницы”, “Здесь и сейчас”, “Возвращение Ури Зохара” и другие.


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