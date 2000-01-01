13.09 14:11 MIGnews.com

Полански получил награду за фильм о "деле Дрейфуса"

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Картина "Офицер и шпион" повествует о капитане французской армии еврейского происхождения, которого обвинили в выдаче военных секретов Немецкой империи.Фильм культового кинорежиссера Романа Полански "Офицер и шпион" удостоился второй по значимости на Венецианском кинофестивале награды Гран-при жюри, а также приза Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ.Отметим, что главную награду фестиваля – Золотого льва – присудили картине американского кинорежиссера Тодда Филлипса "Джокер", в которой главную роль сыграл известный актер Хоакин Феникс. Фильм стал первым кинокомиксом, удостоенным подобной награды.Картина же Полански повествует о так называемом "деле Дрейфуса", ставшем, по словам режиссера, "символом беззакония, на которое власти готовы пойти во имя национальных интересов".В центре сюжета офицер французской армии еврейского происхождения Альфред Дрейфус, против которого сфабриковали дело о государственной измене из-за якобы выдачи французских военных секретов Немецкой империи. Дело, шитое белыми нитками, завершилось пожизненным приговором в 1984 году.Через два года были найдены истинные виновники утечки секретной информации, а самого Дрейфуса в 1899 году помиловали, а в 1906 году – полностью реабилитировали.Также стоит добавить, что картина получила награду, несмотря на очередной сексуальный скандал, разгоревшийся вокруг ее режиссера.76-й Международный Венецианский кинофестиваль проходил в Венеции-Лидо с 28 августа по 7 сентября 2019 года. В конкурсную программу фестиваля в этом году вошли более 20 картин.