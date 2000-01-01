Полански получил награду за фильм о "деле Дрейфуса"
Картина "Офицер и шпион" повествует о капитане французской армии еврейского происхождения, которого обвинили в выдаче военных секретов Немецкой империи.
Фильм культового кинорежиссера Романа Полански "Офицер и шпион" удостоился второй по значимости на Венецианском кинофестивале награды Гран-при жюри, а также приза Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ.
Отметим, что главную награду фестиваля – Золотого льва – присудили картине американского кинорежиссера Тодда Филлипса "Джокер", в которой главную роль сыграл известный актер Хоакин Феникс. Фильм стал первым кинокомиксом, удостоенным подобной награды.
Картина же Полански повествует о так называемом "деле Дрейфуса", ставшем, по словам режиссера, "символом беззакония, на которое власти готовы пойти во имя национальных интересов".
В центре сюжета офицер французской армии еврейского происхождения Альфред Дрейфус, против которого сфабриковали дело о государственной измене из-за якобы выдачи французских военных секретов Немецкой империи. Дело, шитое белыми нитками, завершилось пожизненным приговором в 1984 году.
Через два года были найдены истинные виновники утечки секретной информации, а самого Дрейфуса в 1899 году помиловали, а в 1906 году – полностью реабилитировали.
Также стоит добавить, что картина получила награду, несмотря на очередной сексуальный скандал, разгоревшийся вокруг ее режиссера.
76-й Международный Венецианский кинофестиваль проходил в Венеции-Лидо с 28 августа по 7 сентября 2019 года. В конкурсную программу фестиваля в этом году вошли более 20 картин.