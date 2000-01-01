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Названы номинанты на премию `Оскар`: полный список | Фото:14.01 06:44   MIGnews.com

Названы номинанты на премию "Оскар": полный список

Названы все номинанты на самую престижную кинонаграду планеты "Оскар" в 2020 году.

Список обнародован на сайте Американской киноакадемии. 92-я церемония вручения наград "Оскар-2020", традиционно, состоится в театре Долби в Голливуде, Лос-Анджелес. Дата проведения – 9 февраля.

Номинация "Лучший фильм": "Форд против Феррари", "Ирландец", "Кролик Джоджо", "Джокер", "Маленькие женщины", "Брачная история", "1917", "Однажды… в Голливуде" и "Паразиты".

"Лучший режиссер": Мартин Скорсезе ("Ирландец"), Тодд Филлипс ("Джокер"), Сэм Мендес ("1917"), Квентин Тарантино ("Однажды в… Голливуде") и Пон Чжун Хо ("Паразиты").

"Лучшая женская роль": Синтия Эриво ("Гарриет"), Скарлетт Йоханссон ("Брачная история"), Сирша Ронан ("Маленькие женщины"), Шарлиз Терон ("Скандал") и Рене Зеллвегер ("Джудит").

"Лучшая мужская роль": Антонио Бандерас ("Боль и слава"), Леонардо Ди Каприо ("Однажды в Голливуде"), Хоакин Феникс ("Джокер"), Адам Драйвер ("Брачная история"), Джонатан Прайс ("Два Папы").

"Лучший фильм на иностранном языке": "Паразиты", "Боль и слава", "Страна меда", "Тело Христово" и "Отверженные".

"Лучшая мужская роль второго плана": Брэд Питт ("Однажды в ... Голливуде"), Том Хэнкс ("Прекрасный день за соседством"), Энтони Хопкинс ("Два Папы"), Аль Пачино ("Ирландец"), Джо Пеши ("Ирландец").

"Лучшая женская роль второго плана": Лора Дерн, Скарлетт Йоханссон, Флоренс Пью, Кети Бейтс, Марго Робби.

Номинация "Лучшая песня": "История игрушек 4" / Toy Story 4, Рокетмен, Breakthrough, Frozen 2, Stand Up / Harriet.

"Лучший анимационный полнометражный фильм": "История игрушек 4", "Как приручить дракона 3", "Мистер Линк: Потерянное звено эволюции", "Я потерял тело", "Клаус".

"Лучший оригинальный сценарий": "Ножи наголо", "Брачная история", "1917", "Однажды ... в Голливуде", "Паразиты".

Лучший сценарий-адаптация: "Ирландец", "Кролик Джоджо", "Джокер", "Маленькие женщины".
Лучший анимационный короткометражный фильм: Дочь, Волосатая любовь, Китбуль, Незабываемый, Сестра.

Лучший документальный полнометражный фильм: "Американская фабрика", "Мир меда", "Пещера", "На грани демократии", "Для Сами".

Лучший документальный короткометражный фильм: In the abcence ("При отсутствии"), Learning to skateboard in a warzone (If you're a girl) ("Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девушка)", Life overtakes me ( "Жизнь обгоняет меня"), St. Louis Superman ("Сент Луис Супермен"), Walk Run Cha-Cha ("Прогулка походкой Ча-Ча").

Лучший художественный короткометражный фильм: Brotherhood ("Братство"), Nefta football club ("Футбольний клуб" Нефта"), The neighbors window ("Окно соседей"), Saria ("Сария"), Sister ("Сестра").

Лучшая работа художника-постановщика: "Ирландец", "Кролик Джоджо", "1917", "Однажды ... в Голливуде", "Паразиты".

Лучшая операторская работа: "Ирландец", "Джокер", "Однажды в ... Голливуде", "1917", "Маяк".

Лучший монтаж: "Форд vs Феррари", "Джокер", "Ирландец", "Кролик Джоджо", "Паразиты".

Лучший звук: "Форд vs Феррари", "К звездам", "Джокер", "1917", "Однажды ... в Голливуде".

Лучший звуковой монтаж: "Форд v Феррари", "Джокер", "1917", "Однажды в ... Голливуде", "Звездные войны: Скайуокер. Восток".

Лучшая музыка к фильму: "Брачная история", "1917", "Джокер", "Маленькие женщины", "Звездные войны: Скайуокер. Восток".

Лучшие визуальные эффекты: "Мстители: Финал", "Ирландец", "Король лев", "1917", "Звездные войны: Скайуокер. Восток".

Лучший дизайн костюмов: "Ирландец", "Кролик Джоджо", "Джокер", "Маленькие женщины", "Однажды в ... Голливуде".

Лучший грим и прически: "Скандал", "Джокер", "Джуди". "Малефисента: Повелительница тьмы".


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